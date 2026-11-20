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उपायुक्त डॉ. वशिष्ठ ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही विद्यालय परिसर के आसपास मूलभूत सुविधाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए विद्यालय तक पक्का व सुगम रास्ता, बिजली, पानी और अन्य आवश्यक आधारभूत ढांचे की व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। विज्ञापन

उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रस्तावित स्थल से जुड़े सभी तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन करें तथा नियमानुसार आगामी कार्रवाई जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि गांव कवी की ग्राम पंचायत की ओर से केंद्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करवाने संबंधी प्रस्ताव पहले ही पारित किया जा चुका है। ब्यूरो उपायुक्त डॉ. वशिष्ठ ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही विद्यालय परिसर के आसपास मूलभूत सुविधाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए विद्यालय तक पक्का व सुगम रास्ता, बिजली, पानी और अन्य आवश्यक आधारभूत ढांचे की व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रस्तावित स्थल से जुड़े सभी तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन करें तथा नियमानुसार आगामी कार्रवाई जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि गांव कवी की ग्राम पंचायत की ओर से केंद्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करवाने संबंधी प्रस्ताव पहले ही पारित किया जा चुका है। ब्यूरो

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पानीपत। कवी गांव में केंद्रीय विद्यालय बनाया जाएगा। इस विद्यालय की स्थापना से कवी सहित आसपास के दर्जनों गांवों के बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके निर्माण की प्रक्रिया को जिला प्रशासन ने तेज कर दिया है। इसी कड़ी में वीरवार को जिला सचिवालय में उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता, प्रस्तावित स्थल की स्थिति और निर्माण से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताओं पर चर्चा की गई।