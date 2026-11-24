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- हर दिन होंगे जागरूकता कार्यक्रम, नशे की गिरफ्त में आए विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें इससे बाहर निकालने की बनेगी योजनासंवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। स्कूलों में नशे के बढ़ते खतरे को रोकने और विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने के लिए शिक्षा विभाग ने नई पहल की तैयारी की है। अब स्कूलों में विद्यार्थियों की अपनी विशेष टीम बनाई जाएगी, जो अपने साथी विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के साथ ही नशे की लत की चपेट में आए विद्यार्थियों की पहचान करने में मदद करेगी। ऐसे विद्यार्थियों को चिह्नित करने के बाद उन्हें नशे से मुक्त कराने के लिए विशेष योजना तैयार की जाएगी। जिले में कुल 416 राजकीय विद्यालयों में से 125 उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें विद्यार्थियों की टीमों का गठन किया जाएगा।शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार स्कूलों में नशामुक्ति को लेकर नियमित रूप से जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके तहत विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी जाएगी। स्कूलों में प्रतिदिन अलग-अलग कार्यक्रमों के माध्यम से नशे के खिलाफ माहौल तैयार किया जाएगा। इनमें जागरूकता सत्र, भाषण, पोस्टर प्रतियोगिता और अन्य रचनात्मक गतिविधियां शामिल की जा सकती हैं।विद्यार्थियों की निजता और सम्मान का रखा जाएगा ध्यानइस अभियान में विद्यार्थियों की भागीदारी को विशेष महत्व दिया जाएगा। गठित टीम अपने साथियों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेगी। यदि किसी विद्यार्थी में नशे की लत के संकेत मिलते हैं तो इसकी जानकारी स्कूल प्रशासन को दी जाएगी, ताकि संबंधित विद्यार्थी को परामर्श और आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। पूरी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की निजता और सम्मान का ध्यान रखा जाएगा।विद्यार्थियों को जागरूक बनाना मुख्य उद्देश्यअभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूल स्तर पर ही नशे की समस्या की पहचान करना और समय रहते विद्यार्थियों को इससे बचाना है। इसके लिए शिक्षक, स्कूल प्रबंधन और विद्यार्थी मिलकर काम करेंगे। जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशे के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।विद्यार्थियों को नशे से बचाना शिक्षा विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है। स्कूलों में विद्यार्थियों की भागीदारी से नशामुक्ति अभियान को प्रभावी बनाया जाएगा। नशे की समस्या से जूझ रहे विद्यार्थियों को केवल चिह्नित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें उचित परामर्श और सहयोग देकर मुख्यधारा में वापस लाना भी जरूरी है। इसके लिए स्कूलों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।- नीलम कुंडू, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।