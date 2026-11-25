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समालखा। डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल के कक्षा चौथी और पांचवीं के विद्यार्थियों को गुरु पर्व पर गुरुद्वारे में शीश नवा आशीर्वाद लिया और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया।भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पंगत में बैठकर गुरु का लंगर ग्रहण किया। शिक्षकों ने लंगर की परंपरा के माध्यम से बच्चों को समानता, सेवा, सहयोग और भाईचारे का महत्व समझाया।प्रधानाचार्या रिंकू वर्मा ने कहा कि गुरु साहिब की शिक्षाएं हमें सत्य, विनम्रता, निस्वार्थ सेवा और मानवता के मार्ग पर चलना सिखाती हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल का उद्देश्य बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ अच्छे संस्कारों और नैतिक मूल्यों से जोड़ना है।