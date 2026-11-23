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समालखा। डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने डीएवी नेशनल गेम्स में अपनी मेहनत विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में जतिन ने ताइक्वांडो 70 किलोग्राम भार वर्ग की वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक, यश शेरावत ने अंडर-17 बालक कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और सम्राट ने भी अंडर-17 बालक कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया। इस तरह खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक अपने नाम किए।विद्यालय पहुंचने पर तीनों पदक विजेता खिलाड़ियों का स्वागत व सम्मान किया गया। रेलवे स्टेशन के पास एएसआई सुनीता ने भी इन विद्यार्थियों का स्वागत किया। प्रधानाचार्या रिंकू वर्मा ने सभी विजेता खिलाड़ियों उनके उनके प्रशिक्षकों को हार्दिक बधाई दीं। उन्होंने कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, निरंतर अभ्यास, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है।11