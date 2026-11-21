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संवाद न्यूज एजेंसीइसराना। पलड़ी गांव के खेतों में शनिवार को दाना चुग रहे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्तों ने मोर को बुरी तरह नोचकर घायल कर दिया। खेतों में काम कर रहे किसानों ने मोर को कुत्तों के बीच घिरा देखा तो उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही कुत्ते उसे घायल कर चुके थे।किसानों ने घायल मोर को पानी पिलाया और डायल-112 के साथ वन्य जीव एवं जंतु संरक्षण विभाग को सूचना दी। विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मोर को प्राथमिक उपचार के लिए मांडी स्थित गौशाला ले गई। वहां चिकित्सक डॉ. मनदीप ने उसका उपचार किया।वन्य जीव एवं जंतु संरक्षण विभाग के इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि कुत्तों के हमले में घायल मोर का प्राथमिक उपचार करवाने के बाद उसे वन्य जीव नर्सरी में भेज दिया गया है। पूरी तरह स्वस्थ होने तक मोर को नर्सरी में ही रखा जाएगा।