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-पांच कॉलेजों के 52 विद्यार्थियों ने पर्यावरण, एआई और हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे विषयों पर रखे विचारसंवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। जीटी रोड स्थित आर्य कॉलेज में शनिवार को गणित विभाग ने जिला स्तरीय विज्ञान निबंध लेखन प्रतियोगिता 2026-27 का आयोजन किया। इसमें जिले के पांच कॉलेजों के 52 विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपनी वैज्ञानिक सोच और लेखन प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में चयनित शीर्ष 10 विद्यार्थी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पानीपत जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।प्रतियोगिता में राजकीय कॉलेज इसराना, एसजीआई समालखा, एसडी कॉलेज, आईबी कॉलेज और आर्य कॉलेज के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को वैज्ञानिक विकास और पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक एवं मानव स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हाइड्रोजन ऊर्जा और आपदा प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका जैसे विषयों पर निबंध लिखने थे।निर्णायक मंडल ने मूल्यांकन के बाद आर्य कॉलेज के विद्यार्थियों सुनीता, हेजल, खुशी व दीपिका, आईबी कॉलेज से प्राची, काजल व नेहल गेरा और राजकीय महाविद्यालय इसराना से आयुष, दीपक व निधि का चयन किया।प्राचार्य प्रो. डॉ. जगदीश गुप्ता ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधुनिक राष्ट्र के निर्माण का आधार हैं। ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में तार्किक एवं शोधपरक चिंतन विकसित करती हैं।उपाचार्य डॉ. अनुराधा सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मक लेखन का विकास समय की जरूरत है। वहीं, प्रतियोगिता समन्वयक उमेद सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों ने विज्ञान और समाज के संबंधों को अपने निबंधों में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।10