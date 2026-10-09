Panipat News: कोर्ट परिसर में एक सप्ताह में दूसरी बड़ी घटना, वकील बोले-असुरक्षा का माहौल

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पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह पूरा मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है। रोहतक के बलियाना गांव निवासी अक्षय और गंगाराम कॉलोनी निवासी नईम थाना ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज एक मामले की तारीख भुगतने कोर्ट आए थे। आरोप है कि पहले से घात लगाए बैठे सुमित निवासी खुखराना, शुभम भट्टी निवासी मतलौडा और जतिन उर्फ पाटा निवासी कवि ने अपने 8-10 अन्य साथियों के साथ उन पर हमला कर दिया। हमले में घायल युवकों के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।पंचायत के फैसले के बाद दो गुटों में टकराव बढ़ाकवी गांव के अमित ने बताया कि गांव के ही जीता के खिलाफ 2025 में पंचायत ने फैसला सुनाया था। जीता गांव छोड़कर मतलौडा रहने लगा। उसने इसके बाद गांव के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके पक्ष के खुखराना निवासी सुमित ने पिछले साल सोशल मीडिया पर तंज कस दिया था। वह उनसे इस बारे में पूछने आए थे। इस बीच उनका झगड़ा हो गया था। इस मामले में पुराना औद्योगिक थाना पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले में वीरवार को अक्षय और नइन के साथ तारीख पर आया था। यहां उन पर हमला कर दिया। उन्होंने इस मामले में जीता और भरतू पक्ष के लोगों पर हमला करने का शक जताया है।लगातार हो रही घटनाओं से वकीलों में रोषजिला बार एसोसिएशन के प्रधान वीरेंद्र मलिक ने इस घटना पर कड़ा रोष जताया है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह पहले एक एडवोकेट पर हमला किया था। प्रशासन और पुलिस की ढिलाई के चलते सुरक्षित माने जाने वाले कोर्ट परिसर में ऐसी आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं। इससे वकीलों और आम जनमानस में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।ब्यूरो