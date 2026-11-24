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पानीपत। एसडी विद्या मंदिर हुडा में गुरु नानक देव की जयंती श्रद्धा,भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान विद्यालय के नन्हे-मुन्नों ने सफेद परिधानों के साथ नारंगी रंग की पगड़ी और दुपट्टे धारण कर श्रद्धा के साथ प्रभात फेरी निकाली। इससे मंदिर सतनाम श्री वाहेगुरु के जयकारों से गूंज उठा और शबद कीर्तन के साथ पूरे वातावरण में भक्ति और सकारात्मकता की लहर दौड़ गई।विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ. अनु गुप्ता ने बताया कि नन्हे-मुन्नों के मनमोहक रूप ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इन गतिविधि के माध्यम से बच्चों को गुरु नानक देव के जीवन, उनके महान विचारों और आदर्शों से परिचित करवाया गया। उन्हें ईश्वर का स्मरण करने, मेहनत से कमाने और मिल-बांटकर खाने की शिक्षा दी गई। साथ ही प्रेम,सद्भाव, समानता,सेवा और मानवता का महत्व भी समझाया गया। प्रधानाचार्या ने बच्चों को प्रेम,दया, विनम्रता एवं सेवा भाव जैसे गुणों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया।