फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Rudra Malik won a gold medal in wrestling.

Panipat News: रुद्र मलिक ने कुश्ती में जीता स्वर्ण पदक

Fri, 23 Oct 2026 08:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 08:09 PM IST
विज्ञापन
Rudra Malik won a gold medal in wrestling.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

इसराना। जिला स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में लिटिल ऐंजल स्कूल के खिलाड़ी रुद्र मलिक ने स्वर्ण पदक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता 22 से 23 अक्टूबर को शिवाजी स्टेडियम में आयोजित की गई। रुद्र मलिक ने प्रतियोगिता में 34 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। स्कूल पहुंचने पर प्रधानाचार्य सुखबीर सहरावत व प्रबंधक सोमवती सहरावत ने खिलाड़ी रुद्र मलिक का स्वागत किया।

प्रधानाचार्य सुखबीर सहरावत ने बताया कि आज के समय में शिक्षा के साथ ही खेलों में भाग लेना हर बच्चों के लिए अनिवार्य हो गया है। इसके लिए स्कूल द्वारा विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने खिलाड़ी रुद्र मलिक को शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मौके पर निशा, रितु, बाला, सरिता, प्रियंका, रेणु, कविता, बाला रानी व सीमा मौजूद रही।
विज्ञापन

44
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed