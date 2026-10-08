फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Own tanker system for the first time in Samalkha

Panipat News: समालखा में पहली बार अपनी टैंकर व्यवस्था

Thu, 08 Oct 2026 02:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:50 AM IST
विज्ञापन
Own tanker system for the first time in Samalkha
समालखा। शहर में पेयजल संकट और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर परिषद ने पानी और सेफ्टी टैंक की व्यवस्था की है। बुधवार को नगर परिषद चेयरमैन अशोक कुच्छल और वार्ड-10 के पार्षद मनीष बेनीवाल ने दोनों टैंकों की चाबियां चालकों को सौंपकर उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
विज्ञापन

पार्षद मनीष बेनीवाल ने बताया कि करीब 62,300 की आबादी वाले शहर में इमरजेंसी के दौरान पेयजल आपूर्ति और जलभराव से निपटने के लिए नगर परिषद के पास अपने टैंकर नहीं थे। उन्होंने इस मुद्दे को कई बार हाउस की बैठकों में उठाया था। इसके बाद चेयरमैन और अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की गई।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि शहर के अलग-अलग वार्डों में पेयजल आपूर्ति बाधित होने की शिकायतें आती रहती हैं। वहीं, बारिश के दौरान गली-मोहल्लों में जलभराव होने पर परिषद को बाहर से सेफ्टी टैंक मंगवाने पड़ते थे। अब दोनों टैंकों की व्यवस्था होने से जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत कार्य शुरू किए जा सकेंगे।बेनीवाल ने कहा कि विधायक मनमोहन भड़ाना के नेतृत्व में वार्ड में विकास कार्यों में कमी नहीं आने दी जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed