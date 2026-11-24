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समालखा। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को हथवाला व बिलासपुर स्थित यमुना घाटों पर आस्था उमड़ी। ब्रह्म मुहूर्त से ही घाटों पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व बुजुर्ग श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में पवित्र डुबकी लगाई और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।यमुना घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई। हथवाला घाट पर प्रसिद्ध गोताखोर राकेश सैनी अपनी टीम के साथ सुबह से ही मुस्तैद रहे और स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर लगातार नजर रखी। यमुना नदी में पानी की गहराई और तेज बहाव को देखते हुए उन्होंने श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने और सावधानी बरतने की सलाह दी।गोताखोर राकेश सैनी लंबे समय से बिना किसी लोभ-लालच के निस्वार्थ भाव से यमुना घाट पर सेवाएं दे रहे हैं और अब तक डूबते हुए सैकड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं। उनकी और उनकी टीम की सतर्क निगरानी के चलते कार्तिक पूर्णिमा का स्नान शांतिपूर्ण व सुरक्षित ढंग से संपन्न हुआ और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।