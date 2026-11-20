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चातुर्मास खत्म होने के साथ शुरू हुए शादी-ब्याहदेवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु-माता लक्ष्मी की पूजा व व्रत का है विधानसंवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। देवउठनी एकादशी पर चार माह बाद शुक्रवार को भगवान विष्णु योगनिद्रा से उठे। चातुर्मास के समापन के साथ मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हुआ। शुक्रवार को जिले में करीब छह स्थानों पर तुलसी विवाह कार्यक्रम के साथ श्याम कीर्तन किया गया। साथ ही लोगों ने घरों में तुलसी पूजन किया।मॉडल टाउन स्थित सनातन धर्म मंदिर सभा द्वारा तुलसी-शालिग्राम विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें वर पक्ष की रस्म लोकेश अरोड़ा और वधु पक्ष की रस्म मनोहर लाल सेतिया ने निभाई। शाम को ठाकुरजी की भव्य बरात निकाली गई। मंदिर सभा के प्रधान तरुण गांधी ने बताया कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है, इसी दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है।इसी के साथ चार माह से वर्जित मांगलिक कार्य शादी, घर प्रवेश और नई चीजें कार आदि खरीदना शुरू होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मंदिर में तुलसी-शालिग्राम विवाह महोत्सव मनाया गया। महिला मंडली ने सत्संग और भजन-कीर्तन किया। फिर ठाकुरजी की भव्य बरात ने मनोहर लाल सेतिया के निवास स्थान से मंदिर के लिए प्रस्थान किया। बरात शाम को मंदिर प्रांगण पहुंची। इसके बाद वरमाला और विवाह की सभी रस्म विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुई। उसके बाद लंगर की व्यवस्था रही। महिलाओं ने मंगल गीत गाए और तुलसी को शालिग्राम के साथ विदा किया गया। हर कोई विदाई की रस्म के दौरान भावुक हो गया।