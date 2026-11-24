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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। देव दिवाली पर मंगलवार को असंध रोड सहित शहर की अन्य नहरों के किनारे श्रद्धा और उल्लास का माहौल रहा। श्रद्धालुओं ने नहर के घाटों पर दीपदान कर सुख-समृद्धि की कामना की। शाम होते ही नहर किनारे लोगों की भीड़ जुटने लगी। वहीं, शहर के विभिन्न मंदिरों में भी दीप प्रज्वलित किए गए।नहर किनारे सुबह से ही मेले जैसा माहौल रहा। शाम को बड़ी संख्या में श्रद्धालु दीपदान के लिए पहुंचे। लोगों ने दीप जलाकर परिवार की खुशहाली और क्षेत्र की समृद्धि की प्रार्थना की। नहर के घाटों और आसपास के मंदिरों में देर शाम तक श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। दीपों की रोशनी से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।आचार्य लालमणि ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाने वाली देव दिवाली पर दीपदान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते हैं। इसलिए नदियों और नहरों के किनारे दीप प्रज्वलित करना पुण्यकारी माना जाता है। श्रद्धालु इस दिन दीपदान कर सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं।असंध रोड निवासी रमेश ने बताया कि शाम को नहर किनारे मेले जैसा माहौल रहा और दीपों की रोशनी से पूरा किनारा जगमगा उठा। सुनीता ने बताया कि उन्होंने परिवार के साथ नहर पर दीपदान किया और मंदिर में माथा टेका। इससे मन को शांति मिली। विकास ने कहा कि ऐसे आयोजनों से आपसी मेलजोल बढ़ता है और लोगों को अपनी परंपराओं से जुड़े रहने की प्रेरणा मिलती है।27-28