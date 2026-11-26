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उपायुक्त ने कहा कि भारतीय संविधान केवल कानूनों का दस्तावेज नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा है, जो हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वहन से ही भारत विश्व के सर्वोत्तम लोकतंत्रों में अपनी पहचान और मजबूत करेगा। इस अवसर पर एएसपी अर्पित गोयल, जिला परिषद सीईओ डॉ. किरण सिंह व सीटीएम टीनू पोसवाल मौजूद रही।

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पानीपत। जिला सचिवालय प्रांगण में वीरवार को संविधान दिवस पर कार्यक्रम किया गया। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को संवैधानिक मूल्यों का संकल्प दिलाई और उनको कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने का संदेश दिया।