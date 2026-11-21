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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। आर्य पीजी कॉलेज में आयोजित द्वितीय एनएमसीसी अंडर-16 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब नेत्र मलिक क्रिकेट क्लब (एनएमसीसी) ने अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में एनएमसीसी ने आर्य क्रिकेट क्लब को शानदार अंदाज में हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।फाइनल में आर्य क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 40 ओवर में 161 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एनएमसीसी की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 30 ओवर में ही 162 रन बनाकर जीत दर्ज की।समापन समारोह में मुख्य अतिथि मेयर कोमल सैनी ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने युवाओं से खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का आह्वान किया।टूर्नामेंट का आयोजन एनएमसी क्लब के निदेशक एवं प्रशिक्षक नेत्रपाल मलिक के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य अंडर-16 खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना और उन्हें उच्च स्तरीय क्रिकेट के लिए तैयार करना है। इस अवसर पर प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर तिलक राज सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।23