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हर सोमवार होगा चारों विषयों का टेस्ट, सभी स्कूलों में एक जैसा रहेगा पढ़ाई और परीक्षा का पैटर्नसंवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को नीट, जेईई जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने की दिशा में शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है। जिले के 10 चयनित सरकारी स्कूलों में एक दिसंबर से सुपर 40 फाउंडेशन कोर्स शुरू होगा। इसके तहत कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को मेडिकल और नॉन-मेडिकल की तैयारी कराई जाएगी। तीन महीने के इस विशेष अभियान में विद्यार्थियों से 3000 प्रश्नों का अभ्यास कराने का लक्ष्य रखा गया है।इस संबंध में सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में डीईओ नीलम कुंडू की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें सभी 10 चयनित स्कूलों के मुखिया और पीजीटी बायोलॉजी, गणित, फिजिक्स व केमिस्ट्री के शिक्षक शामिल हुए। डीएसएस संदीप कुमार और जिला गणित विशेषज्ञ रणबीर सिंह भी मौजूद रहे।बैठक में तय किया गया कि एक दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक चलने वाले कोर्स में प्रत्येक सोमवार को सभी चारों विषयों का टेस्ट होगा। हर विषय के 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी स्कूलों में टेस्ट का पैटर्न और पढ़ाई की व्यवस्था एक समान रहेगी। इससे विद्यार्थियों की तैयारी का तुलनात्मक आकलन भी किया जा सकेगा।कोर्स की अध्ययन सामग्री सभी विषयों के पीजीटी शिक्षक आपसी तालमेल से तैयार करेंगे। टेस्ट के परिणामों के आधार पर विद्यार्थियों की कमजोरियों को चिह्नित कर उन्हें अतिरिक्त मार्गदर्शन दिया जाएगा। स्कूल प्रमुखों को कोर्स के संचालन और नियमित निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।डीईओ नीलम कुंडू ने कहा कि सुपर 40 महज कोचिंग कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनके सपनों तक पहुंचाने का संकल्प है। संसाधनों की कमी के कारण कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की दौड़ में पीछे न रहे, इसी उद्देश्य से यह पहल की गई है। उन्होंने शिक्षकों से इसे मिशन के रूप में लेकर पूरी निष्ठा से काम करने का आह्वान किया।डीएमएस रणबीर सिंह ने बताया कि गणित ओलंपियाड की तैयारी से मिले अनुभव को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। बुनियादी अवधारणाओं पर जोर देते हुए विद्यार्थियों की गति, सटीकता और आत्मविश्वास बढ़ाया जाएगा।सुपर 40 फाउंडेशन कोर्स : एक नजरकुल चयनित स्कूल : 10कक्षा : 11वींअवधि : 1 दिसंबर से 28 फरवरीकुल प्रश्नों का लक्ष्य : 3000टेस्ट : प्रत्येक सोमवारविषय : बायोलॉजी, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्रीप्रति विषय टेस्ट : 35 प्रश्नलक्ष्य : नीट, जेईई व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारीवर्जन-सुपर 40 कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी 10 स्कूलों में सख्त निगरानी रखी जाएगी। एक दिसंबर से कोर्स निर्धारित समय-सारणी के अनुसार एक साथ शुरू होना चाहिए। हर सोमवार चारों विषयों के 35-35 प्रश्नों का टेस्ट अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। विद्यार्थियों की उपस्थिति और टेस्ट परिणामों का नियमित रिकॉर्ड रखा जाएगा। कमजोर विद्यार्थियों की पहचान कर उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पढ़ाई, टेस्ट या तय समय-सारणी के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विषय अध्यापक आपसी तालमेल से गुणवत्तापूर्ण सामग्री तैयार कर 3000 प्रश्नों का लक्ष्य समय पर पूरा करें।संदीप सभरवाल, जिला विज्ञान विशेषज्ञ, पानीपत।