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संवाद न्यूज एजेंसीमतलौडा। राजकीय महिला कॉलेज में वीरवार को 17वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्राचार्य डॉ. जरनैल सिंह सहरावत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्राओं को मतदान के महत्व, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना रहा।प्रतियोगिता का विषय जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला युवा सहभागिता रखा गया। इसमें 30 से अधिक छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की भूमिका, निष्पक्ष मतदान, चुनावी प्रक्रिया, महिला मतदाताओं की भागीदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।प्राचार्य डॉ. जरनैल सिंह सहरावत ने कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की लोकतांत्रिक चेतना के संवाहक होते हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए युवाओं का जागरूक और शिक्षित होना जरूरी है। मतदान केवल संवैधानिक अधिकार ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। युवाओं को जाति, धर्म और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए।इतिहास विभाग के सहायक प्राध्यापक ग्रीन कुमार ने कार्यक्रम का संचालन किया। निर्णायक मंडल में इतिहास विभाग के सहायक प्राध्यापक पवन कुमार एवं डॉ. विनय कुमार तथा वाणिज्य संकाय की सहायक प्राध्यापिका ममता रानी शामिल रहीं। प्रतियोगिता में एमए इतिहास प्रथम वर्ष की छात्रा मुस्कान ने प्रथम, एमए हिंदी की शोभा ने द्वितीय और बीए प्रथम वर्ष की पायल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।45