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संवाद न्यूज एजेंसीसमालखा। देहरा गांव में शुक्रवार रात के समय घर में घुसकर एक युवक पर कैंची से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। हमले में युवक की बाजू और कान के नीचे गंभीर चोटें आई हैं। लहूलुहान हालत में घायल युवक को पानीपत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।देहरा गांव के महावीर ने पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे गांव का ही संदीप जबरन उनके घर में घुस आया। उसने रोहित पर कैंची से कई वार कर दिए। इस हमले में रोहित की बाजू और कान के नीचे गहरी चोटें आईं, जिससे काफी खून बहने लगा। शोर सुनकर परिजन मौके पर आए। रोहित को तुरंत पानीपत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उसका उपचार चल रहा है।महावीर ने बताया कि आरोपी संदीप जाते-जाते धमकी दी है। उन्होंने कहा कि आज तो बच गया, लेकिन आगे मिला तो जान से मार देगा। पीड़ित ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। समालखा थाना पुलिस के प्रभारी महिपाल ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।