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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। जिले में बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए नो चाइल्ड लेबर, नो बॉन्डेड लेबर अभियान को प्रभावी रूप से चलाया जाएगा। सभी ईंट-भट्ठों पर कार्यरत प्रत्येक श्रमिक का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा और संबंधित विभाग नियमित निरीक्षण करेंगे। बंधुआ मजदूरी की शिकायत मिलते ही अधिकारियों को तत्काल संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करनी होगी। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।जिला सचिवालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम-1976 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि बंधुआ मजदूरी केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानव गरिमा और श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का गंभीर हनन है। प्रशासन का उद्देश्य केवल शिकायतों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियां पैदा होने से पहले ही उनकी रोकथाम करना है।उपायुक्त ने निर्देश दिए कि शिकायतों की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप समयबद्ध तरीके से की जाए। श्रमिकों के अधिकारों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर सतर्कता समिति का पुनर्गठन कर उसे सक्रिय बनाया जाए। इसके साथ ही समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित कर श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। डॉ. वशिष्ठ ने कहा कि प्रत्येक श्रमिक को सुरक्षित और शोषण मुक्त वातावरण देना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।