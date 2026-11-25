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संवाद न्यूज एजेंसीसमालखा। गुरुद्वारा नानक दरबार साहिब में गुरु नानक देव का 557वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सजे धार्मिक दीवान में बड़ी संख्या में संगत ने पहुंचकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री सुखमनी साहिब के पाठ व भोग के साथ हुई। इसके बाद रागी जत्थों ने गुरबाणी और शबद कीर्तन से गुरु महिमा का गुणगान कर संगत को निहाल किया।मुख्यातिथि भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुभाष कोहाड़ ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव समस्त मानवता के साझे गुरु हैं और उनकी शिक्षाएं प्रेम, समानता, भाईचारे व सेवा भाव की प्रेरणा देती हैं। गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान जगतार सिंह बिल्ला और सदस्यों ने मुख्य अतिथि सुभाष कोहाड़ व समाजसेवी पवन बेनीवाल को गुरु नानक देव जी का स्वरूप भेंट कर सम्मानित किया।प्रधान जगतार सिंह बिल्ला ने कहा कि प्रकाश पर्व अपनी सोच को रोशन करने का अवसर है। गुरु जी ने सत्य व सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाकर पाखंड से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने, मेहनत करने और नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने की अपील की। इस मौके पर शाम सिंह, सुरजीत सिंह, गुरमुख सिंह, अमनदीप, जीवन सिंह, अमित छाबड़ा, धीरज सिंह, हीरा सिंह, विपिन छाबड़ा, कुलदीप सिंह, सतनाम सिंह, विक्रम सिंह, नरेंद्र शर्मा, विकास छौक्कर, गुरविंद्र जिमी सिंह और राजेश शर्मा मौजूद रहे।