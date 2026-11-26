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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। एसडी पीजी कॉलेज के खिलाड़ियों ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की इंटर कॉलेज वुशु और फेंसिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल छह पदक अपने नाम किए। खिलाड़ियों ने एक स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक जीतकर कॉलेज का नाम रोशन किया। वहीं, पांच खिलाड़ियों का चयन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए हुआ है।वुशु प्रतियोगिता में तन्नु ने 52 किलोग्राम भारवर्ग में रजत और विशाल ने कांस्य पदक हासिल किया। शानदार प्रदर्शन के दम पर तन्नु ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु प्रतियोगिता के लिए भी क्वालीफाई किया। वहीं, फेंसिंग चैंपियनशिप में खुशबू ने स्वर्ण, खुशी ने रजत और रोहित व यश ने कांस्य पदक जीते। चारों खिलाड़ियों का चयन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है।कॉलेज पहुंचने पर प्रधान दिनेश गोयल, प्राचार्य डॉ. अनुपम अरोड़ा, शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष डॉ. सुशीला बेनीवाल सहित शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया।प्रधान दिनेश गोयल ने कहा कि जीतने वाले हमेशा कुछ अलग नहीं करते, बल्कि वही काम अलग तरीके से करते हैं। खिलाड़ियों की उपलब्धि पर कॉलेज को गर्व है। प्राचार्य डॉ. अनुपम अरोड़ा ने कहा कि खेलों से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, अनुशासन, टीम भावना और संघर्ष करने की क्षमता विकसित होती है।18