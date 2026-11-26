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संवाद न्यूज एजेंसीइसराना। डाहर गांव स्थित शुगर मिल में वीरवार सुबह प्रदेश में गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग के लिए विभिन्न किसान संगठनों के किसानों ने शुगर मिल के मैन गेट पर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया। नाराज किसानों का कहना है कि जब हरियाणा सरकार गन्ने का रेट बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल नहीं करेगी, तब तक उनका शुगर मिल गेट पर धरना जारी रहेगा।किसान भवन के उप प्रधान अनिल कादियान व गन्ना समिति के प्रधान जयकुमार कादियान ने कहा कि सरकार ने इस साल गन्ने का भाव मात्र 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर गन्ना किसानों के साथ भद्दा मजाक करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में पिछले करीब एक साल में गन्ने का बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयां व लेबर के रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ गए है, पर सरकार ने अब गन्ने का भाव पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 15 रुपये बढ़ाया गया, जोकि बहुत ज्यादा कम है। वहीं अनिल कादियान व बिंटू मलिक ने कहा कि अपनी मांगों के लिए किसान दो दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।उन्होंने कहा कि गन्ने का भाव कम होने से ही प्रदेश में गन्ना का रकबा घटता जा रहा है और गन्ने की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग है कि गन्ने का भाव बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। इस मौके पर किसान भवन के युवा जिला प्रधान बिंटू मलिक, सुरेंद्र नांदल महराना, इकबाल सिंह, सुरेंद्र देशवाल कुराड, राकेश देशवाल, नवीन धनसौली, संदीप, तेजपाल धनसौली, कृष्ण राठी नंगला, रणबीर कुराड, गुलाब देशवाल, अनिल नंगला व ऋषि मौजूद रहे।41