इसराना। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के चुनाव आगामी 29 नवंबर को सुबह 10 बजे सैनिक भवन बलाना में आयोजित किए जाएंगे। इस चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से इसराना खंड के सैनिक भवन का विधिवत गठन किया जाएगा।संगठन के चेयरमैन कैप्टन प्रताप सिंह बलाना ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं ताकि प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल पंजीकृत सदस्य ही मतदान और चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। कैप्टन प्रताप सिंह ने सभी पंजीकृत पूर्व सैनिकों से निर्धारित समय पर पहुंचकर सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है।