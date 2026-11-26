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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। अभिग्रहधारी डॉ. राजेश मुनि महाराज साहब का 2519वां अभिग्रह फलित हुआ। इसमें शामिल 108 शर्तों की पूर्ति होने पर अंसल निवासी अजय जैन, विजय जैन और हेमंत जैन को इसका लाभ मिला। महाराज पिछले 22 वर्षों से अभिग्रह की इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। अभिग्रह की शर्तें पूरी होने के बाद ही वे दो दिवसीय निर्जल उपवास का पारणा करते हैं।गांधी मंडी जैन सभा के संरक्षक डॉ. एपी जैन ने बताया कि महाराज के 2500वें अभिग्रह के अवसर पर चार अक्तूबर को सात दिन में करीब 21 हजार लोगों ने नशा नहीं करने का संकल्प पत्र भरा था। इसे रिकॉर्ड मानते हुए इंडिया हेड आलोक कुमार अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे थे और प्रमाण-पत्र प्रदान किया था।उन्होंने बताया कि महाराज के कठिन तप और साधना से जुड़े कई ऐसे कार्य भी हैं, जिन्हें रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। इनमें निर्जल उपवास के दौरान भीषण गर्मी में एक दिन में 70 किलोमीटर नंगे पैर चलना और संथारों पर पीएचडी शोध के लिए तीन-तीन पृष्ठों का शोध आलेख लिखना शामिल है।डॉ. एपी जैन ने कहा कि अभिग्रह की सभी शर्तें कठिन नहीं होतीं, लेकिन निर्धारित दिन पर उन्हें पूरा करने वाले लोगों की उपस्थिति भी जरूरी होती है। यह अपने आप में बड़ी बात है। 113 शर्तों वाला अभिग्रह का मूल प्रपत्र स्वयं डॉ. राजेश मुनि महाराज ने लिखा है। इसे गांधी मंडी जैन सभा के प्रधान जगदीश जैन, अजय जैन, विजय जैन और हेमंत जैन की माता को भेंट किया गया।