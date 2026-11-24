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पानीपत। वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ. राजबीर आर्य को भाजपा हरियाणा ओबीसी मोर्चा का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है। डॉ. आर्य ने प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता का आभार जताया है।डॉ. राजबीर आर्य पानीपत वैदिक परिवार के महासचिव होने के साथ-साथ युवाओं को सनातन संस्कृति व नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करते रहे हैं।नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री डॉ. राजबीर आर्य ने प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुनील सैन सहित शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वे पूरी निष्ठा से दायित्व निभाएंगे, पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक परिवार तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेंगे।उनकी नियुक्ति पर गजेंद्र सलूजा, ईश कुमार राणा, अमरजीत कोहली, रमेश सैन अहरिया, रवींद्र तुषामड़ और तरुण पसरीजा सहित कई नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी हैं।12