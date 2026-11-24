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संवाद न्यूज एजेंसीसमालखा। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को चुलकाना धाम स्थित श्री श्याम बाबा के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही दूर-दराज से परिवार सहित श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। कई श्रद्धालुओं ने यमुना नदी और सतकुंभा में स्नान कर चुलकाना धाम में दर्शन किए। विभिन्न स्थानों पर भंडारे भी लगाए गए, जहां लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।एक तरफ मंदिर में आस्था का सैलाब रहा तो दूसरी तरफ समालखा से चुलकाना धाम जाने वाले मुख्य मार्ग पर दिनभर जाम लगा रहा। चुलकाना जाने के लिए यही एक मुख्य रास्ता है, जिस पर दुकानदारों के अतिक्रमण और जगह-जगह खड़े ई-रिक्शा के कारण सड़क संकरी हो गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ते ही वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और परिवारों सहित लोग घंटों जाम में फंसे रहे। इससे गंतव्य तक पहुंचने में भारी दिक्कत हुई।आरोप है कि यातायात सुचारू रखने व अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन व पुलिस की ठोस व्यवस्था नजर नहीं आई। जाम में फंसे पानीपत निवासी राजेश और घरौंडा निवासी सुरेश ने कहा कि उन्होंने ऐसी जाम की स्थिति कहीं नहीं देखी और जरूरी काम के बावजूद घंटों फंसे रहना पड़ा। दोनों ने प्रशासन से चुलकाना रोड से अतिक्रमण हटाने और विशेष मौकों पर पुलिसकर्मी तैनात करने की मांग की।22, 23