विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीसनौली। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को हरियाणा-यूपी बॉर्डर स्थित सनौली यमुना घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तड़के से ही दोनों राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने यमुना में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की और सूर्य को अर्घ्य देकर सुख-शांति व समृद्धि की कामना की। स्नान के बाद महिलाओं और बच्चों ने घाट किनारे लगी दुकानों से प्रसाद व अन्य सामान की खरीदारी की।स्नान पर्व को देखते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की पुलिस व प्रशासनिक टीमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क रहीं। सनौली थाना प्रभारी विनोद कुमार, यूपी की पीएसी जल पुलिस, सिंचाई विभाग पानीपत के गोताखोरों और निजी गोताखोर नौसाद, जावेद, बिल्लू व जाकिर सहित कुल 12 गोताखोरों ने नाव और स्टीमर से घाटों पर गश्त की।पुलिसकर्मियों ने श्रद्धालुओं से गहरे पानी में जाने के बजाय किनारे पर ही स्नान करने की अपील की। घाटों पर सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग और प्रकाश व्यवस्था की गई थी। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, कंट्रोल रूम, एंबुलेंस और स्वास्थ्यकर्मियों की भी व्यवस्था की गई थी।यूपी के अधिकारियों ने भी लिया व्यवस्थाओं का जायजाउत्तर प्रदेश की ओर से कैराना के एसडीएम शिवाजी यादव, तहसीलदार अमन सिंह, नायब तहसीलदार आकाश चौधरी, सीओ हेमंत कुमार और कोतवाली प्रभारी सतीश कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने घाटों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला ने भी निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। दोनों राज्यों की पुलिस और प्रशासनिक टीमों की मुस्तैदी से स्नान पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।15-16