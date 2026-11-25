Panipat News: घर के बाहर ईंट का ब्रेकर बनाने पर दो पक्षों में झगड़ा, पथराव में कई घायल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:00 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:00 PM IST
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40-50 लोगों को साथ लेकर पहुंचने का आरोप, दो युवकों के हाथ में फ्रैक्चर
; दो महिलाओं को भी लगी चोटें
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। बच्चों की सुरक्षा के लिए घर के बाहर ईंटों का ब्रेकर बनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद एक पक्ष के 40-50 लोगों के साथ पहुंचने और घर पर ईंट-पत्थर बरसाने का आरोप है। मारपीट और पथराव में दो महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए, जबकि परिवार के दो युवकों के हाथ में फ्रैक्चर आया है।
बेरी वाली मस्जिद निवासी हरेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बच्चों के सुरक्षित खेलने के लिए उन्होंने घर के पास ईंटों का ब्रेकर बनवाया था। इसको लेकर एक व्यक्ति ने अपशब्द कहने शुरू कर दिए। विरोध करने और समझाने के बावजूद वह नहीं माना तथा धमकी देकर चला गया।
हरेंद्र के अनुसार, कुछ देर बाद वह व्यक्ति 40-50 लोगों को साथ लेकर पहुंचा और उनके घर पर ईंट-पत्थर बरसाने लगा। हमले में परिवार की दो महिलाओं को चोटें आईं और दो युवकों के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। किला थाना प्रभारी नीरज ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। बच्चों की सुरक्षा के लिए घर के बाहर ईंटों का ब्रेकर बनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद एक पक्ष के 40-50 लोगों के साथ पहुंचने और घर पर ईंट-पत्थर बरसाने का आरोप है। मारपीट और पथराव में दो महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए, जबकि परिवार के दो युवकों के हाथ में फ्रैक्चर आया है।
बेरी वाली मस्जिद निवासी हरेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बच्चों के सुरक्षित खेलने के लिए उन्होंने घर के पास ईंटों का ब्रेकर बनवाया था। इसको लेकर एक व्यक्ति ने अपशब्द कहने शुरू कर दिए। विरोध करने और समझाने के बावजूद वह नहीं माना तथा धमकी देकर चला गया।
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हरेंद्र के अनुसार, कुछ देर बाद वह व्यक्ति 40-50 लोगों को साथ लेकर पहुंचा और उनके घर पर ईंट-पत्थर बरसाने लगा। हमले में परिवार की दो महिलाओं को चोटें आईं और दो युवकों के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। किला थाना प्रभारी नीरज ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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