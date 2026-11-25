विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। बच्चों की सुरक्षा के लिए घर के बाहर ईंटों का ब्रेकर बनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद एक पक्ष के 40-50 लोगों के साथ पहुंचने और घर पर ईंट-पत्थर बरसाने का आरोप है। मारपीट और पथराव में दो महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए, जबकि परिवार के दो युवकों के हाथ में फ्रैक्चर आया है।बेरी वाली मस्जिद निवासी हरेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बच्चों के सुरक्षित खेलने के लिए उन्होंने घर के पास ईंटों का ब्रेकर बनवाया था। इसको लेकर एक व्यक्ति ने अपशब्द कहने शुरू कर दिए। विरोध करने और समझाने के बावजूद वह नहीं माना तथा धमकी देकर चला गया।हरेंद्र के अनुसार, कुछ देर बाद वह व्यक्ति 40-50 लोगों को साथ लेकर पहुंचा और उनके घर पर ईंट-पत्थर बरसाने लगा। हमले में परिवार की दो महिलाओं को चोटें आईं और दो युवकों के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। किला थाना प्रभारी नीरज ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।