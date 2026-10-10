फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Campaign launched to search for suspicious items and narcotics.

Panipat News: संदिग्ध और नशीले पदार्थों की तलाशी के लिए चलाया अभियान

Sat, 10 Oct 2026 03:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Sat, 10 Oct 2026 03:25 AM IST
विज्ञापन
Campaign launched to search for suspicious items and narcotics.
पानीपत। जिला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई। संदिग्ध वस्तुओं और नशीले पदार्थों की तलाश के लिए जिला सचिवालय और कोर्ट परिसर की पार्किंग सहित पीछे के बाहरी क्षेत्रों में नारकोटिक्स डॉग स्क्वॉड टीम के साथ व्यापक सर्च अभियान चलाया गया।
विज्ञापन

डीएसपी मुख्यालय विकास कुमार की मौजूदगी में अभियान में इंस्पेक्टर दीपक समेत पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। डीएसपी मुख्यालय विकास कुमार ने बताया कि पानीपत पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपियों को पकड़ने का अभियान लगातार जारी है। इसके साथ ही युवाओं को नशे की दलदल से दूर रखने और आमजन को जागरूक करने के लिए स्कूलों तथा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। यदि किसी भी नागरिक को कोई लावारिस या संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है तो उसे स्वयं छूने का प्रयास बिल्कुल न करें और न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके पास जाने दें। ऐसी किसी भी वस्तु या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed