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-शहर के करीब 250 शोरूम व बड़ी दुकानों पर बढ़ी चहल-पहल, सहालग के साथ सुरक्षित निवेश को भी मिल रही प्राथमिकतामाई सिटी रिपोर्टरपानीपत। सोने और चांदी के भाव में नरमी आते ही औद्योगिक नगरी पानीपत के सराफा बाजार में खरीदारी ने जोर पकड़ लिया है। दाम घटने का फायदा उठाते हुए लोगों ने शादी-ब्याह की तैयारियों के साथ-साथ निवेश के उद्देश्य से भी सोने और चांदी की खरीदारी शुरू कर दी है। इसके चलते शहर के प्रमुख सराफा बाजारों में सुबह से लेकर देर शाम तक ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है और कारोबारियों के चेहरों पर रौनक लौट आई है।पानीपत शहर में सोने-चांदी के करीब 250 शोरूम और बड़ी दुकानें हैं। इन दिनों पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों के साथ-साथ सिक्कों व चांदी के सामान की मांग में तेजी देखी जा रही है। सुभाष बाजार स्थित सिल्वर पॉइंट के संचालक राजीव सोनी ने बताया कि बीते कुछ समय से सोने व चांदी के रेट में उतार-चढ़ाव का दौर चल रहा है। इस बार रेट घटने से बाजार में मांग करीब पांच प्रतिशत तक बढ़ी है। उन्होंने कहा कि दामों में गिरावट आते ही वे ग्राहक आगे आए हैं, जो कीमतों के ऊंचे स्तर पर होने के कारण खरीदारी टाल रहे थे। सहालग के सीजन के चलते हल्के व भारी दोनों तरह के जेवरों की पूछताछ और बिक्री बढ़ी है।सहालग और निवेश दोनों मोर्चों पर बढ़ी मांगबाजार विशेषज्ञों व कारोबारियों के अनुसार मौजूदा दौर में लोग केवल शादी-विवाह के आभूषणों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बदलते आर्थिक हालात को देखते हुए सोना और चांदी सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में भी खरीद रहे हैं। सुबह बाजार खुलने के साथ ही ग्राहकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है और देर शाम तक दुकानों पर चहल-पहल रहती है। रेट में राहत मिलने से मध्यमवर्गीय परिवारों को भी शादी-ब्याह के लिए बजट संभालने में सहूलियत मिली है।ग्राहक संजय कुमार ने बताया कि बेटे की शादी के लिए जेवरों की खरीदारी करनी थी, लेकिन दाम अधिक होने से इंतजार कर रहे थे। अब रेट थोड़े कम होने पर खरीदारी शुरू कर दी है, जिससे बजट पर बोझ कम पड़ा है।मीनाक्षी शर्मा ने कहा कि सहालग के साथ-साथ आगे के लिए भी थोड़ा सोना और चांदी लेना सुरक्षित लगता है, रेट में नरमी देखते ही वे परिवार के साथ बाजार पहुंची हैं। सराफा कारोबारी सुनील वर्मा के अनुसार पिछले दिनों की तुलना में अब दुकानों पर पूछताछ और सौदों में तेजी आई है, रेट घटने से ग्राहकों का रुझान बढ़ा है और आने वाले दिनों में मांग और मजबूत होने की उम्मीद है।