Panipat News: निर्माणाधीन मकान में मिला श्रमिक का शव, जीजा ने हत्या का लगाया आरोप

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पानीपत। थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र के सौंधापुर गांव में वीरवार को श्रमिक जिला सिंह (35) का शव गांव के बाहर एक निर्माणाधीन मकान में मिला। उसके जीजा देवराज ने आरोप लगाया कि पहले जिला सिंह को शराब पिलाई गई और फिर उसकी पिटाई कर हत्या करने के बाद शव को निर्माणाधीन मकान में फेंक दिया गया।सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, लेकिन मृतक के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले। डीएसपी का कहना है कि हालात देखकर हत्या की बात नहीं लग रही। जांच में मृतक के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। ऐसे में मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी।मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के मंसूरपुर निवासी देवराज ने बताया कि उनके साले जिला सिंह काफी समय से उनके साथ सौंधापुर में रहते थे। वह फैक्टरी में मजदूरी करते थे। शराब पीने के भी आदी थे।वीरवार सुबह वह घर से निकले थे। शाम करीब पांच बजे सूचना मिली कि उनका शव गांव के बाहर निर्माणाधीन मकान में पड़ा है। इसके बाद वह मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर डीएसपी सुरेश कुमार सैनी और थाना पुराना औद्योगिक पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया।पत्नी की हो चुकी है मौत, बहनों के साथ रहते थेदेवराज ने बताया कि उनकी दो बहनें लंबे समय से सौंधापुर में रह रही हैं। जिला सिंह उनका साला था। उसकी पत्नी की काफी समय पहले मौत हो चुकी थी और उसके कोई बच्चा नहीं था। इसी वजह से वह उनके साथ ही रहता था।पुलिस ने शव को जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। मृतक के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला है। शुक्रवार सुबह बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि होगी। -सुरेश सैनी, डीएसपी