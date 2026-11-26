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सनौली। राजकीय विद्यालय बापौली गांव में वीरवार को खंड स्तरीय अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव-2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन खंड शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र नैन की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए गीता के संदेश, भारतीय संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए निबंध लेखन, गीता श्लोकोच्चारण, भाषण, संवाद एवं पेंटिंग जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।कार्यक्रम में नोडल अधिकारी संजीव बालियान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं, विभिन्न गतिविधियों के समन्वय एवं सफल संचालन में सक्रिय योगदान दिया। उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग से कार्यक्रम व्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।खंड शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र नैन ने विद्यार्थियों को श्रीमद्भागवत के उपदेशों को जीवन में अपनाने व कर्म, अनुशासन, नैतिकता और कर्तव्यनिष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, अध्यापकगण, निर्णायक मंडल एवं आयोजन समिति के सदस्यों ने सहयोग दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, गीता के ज्ञान एवं जीवन मूल्यों से जोड़ना रहा।48