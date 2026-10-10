फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Bhramari Pranayama boosts memory and concentration: Dr. Suresh Saini

याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाता हैं भ्रामरी प्राणायाम : डॉ. सुरेश सैनी

Sat, 10 Oct 2026 03:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Sat, 10 Oct 2026 03:26 AM IST
विज्ञापन
Bhramari Pranayama boosts memory and concentration: Dr. Suresh Saini
राजकीय विद्यालय इसराना में योग करती छात्राएं। संवाद
इसराना। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इसराना में शुक्रवार को प्रार्थना सभा के बाद योग कराया गया। प्रशिक्षक डॉ. सुरेश सैनी ने विद्यार्थियों को योग के गुर सिखाए। उन्होंने बताया कि भ्रामरी प्राणायाम से याददाश्त और एकाग्रता बढ़ती हैं। उन्होंने योग की विभिन्न क्रियाएं ताड़ासन, वृक्षासन, पाद हस्तासन व सूर्य नमस्कार के साथ-साथ हाथों और पैरों को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न आसन भी कराएं। प्राणायाम के अलावा भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाती क्रिया, अनुलोम -विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम के साथ ओम का उच्चारण का महत्व भी बताया।
विज्ञापन

डॉ. सुरेश सैनी ने विद्यार्थियों को बताया कि भ्रामरी प्राणायाम करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के कई बड़े लाभ मिलते हैं। इससे मन शांत होता है। तनाव, चिंता और गुस्सा तुरंत कम होता है। यह अनिद्रा में बहुत लाभदायक है। इससे याददाश्त और एकाग्रता बढ़ती है इसलिए यह विद्यार्थियों के लिए उत्तम है। इस मौके पर अजय शर्मा, राजेश कुमार, संजीव कुमार, जगदीप सिंह, सुदेश जागलान, प्रीति देवी, सीमा रानी, किरण शर्मा, बबीता, दलबीर व विजय मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed