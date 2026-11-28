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इसराना और मतलौडा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, कैंडल मार्च निकालकर 2030 तक देश को बाल विवाह मुक्त बनाने का लिया संकल्पसंवाद न्यूज एजेंसीइसराना। अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह विरोधी दिवस पर जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की सहयोगी संस्था एमडीडी ऑफ इंडिया की ओर से शनिवार को इसराना और मतलौडा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर वर्ष 2030 तक देश को बाल विवाह मुक्त बनाने के अभियान में सक्रिय सहयोग देने की शपथ ली।एसएमओ डॉ. नरेश राठी और डॉ. ध्रुव ने बाल विवाह से बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और शारीरिक एवं मानसिक विकास पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का हनन है। इसे रोकने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आना होगा।एमडीडी ऑफ इंडिया के जिला समन्वयक संजय कुमार ने कहा कि बाल विवाह, बाल मजदूरी और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता और सामूहिक भागीदारी जरूरी है। गांव-गांव तक पहुंच रखने वाली आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की इसमें अहम भूमिका है। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने अधिकारों से वंचित न रहे।कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्रों में बाल विवाह की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने और परिवारों को जागरूक करने का संकल्प लिया। इस दौरान महिलाओं ने मोमबत्तियां जलाकर कैंडल मार्च निकाला और बाल विवाह समाप्त करने की शपथ ली।21