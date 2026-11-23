विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पानीपत। आर्य पीजी कॉलेज की महिला कबड्डी टीम ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता 21 और 22 नवंबर को आयोजित की गई थी। टीम ने कैथल के आरकेएसडी कॉलेज को 50-30 के स्कोर से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है।आर्य कॉलेज प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र शिंगला और उप-प्राचार्या डॉ. अनुराधा सिंह ने कहा कि छात्राओं ने मैदान पर अनुशासन, संघर्ष और खेल भावना का बेहतरीन परिचय दिया है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के क्वालीफाई मुकाबले में आर्य कॉलेज की टीम ने यूटीडी की टीम को 51-22 के बड़े अंतर से हराकर अपनी दमदार शुरुआत की।तीसरे स्थान के लिए हुए रोमांचक मुकाबले में कॉलेज की टीम ने आरकेएसडी कॉलेज, कैथल को 50-30 से हराकर कांस्य पदक जीता है। कॉलेज की खिलाड़ी वंशिका और नेहा का चयन विश्वविद्यालय कैंप के हुआ है। वंशिका और नेहा का यूनिवर्सिटी कैंप के लिए चुना जाना पूरे कॉलेज के लिए गर्व की बात है।इस अवसर पर शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष राजेश टूर्न, कोच राजेंद्र देशवाल, सुनील पहल, सुमित और प्राध्यापिका रजनी मौजूद रही।