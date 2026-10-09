Panipat News: श्राद्ध अमावस्या पर गोवंश को संतुलित आहार देने की अपील

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पशु चिकित्सक डॉ. योगिता रानोलिया ने बताया कि श्राद्ध के दौरान अत्यधिक मात्रा में खीर, पूरी, हलवा या तला-भुना व भारी भोजन खिलाने से पशुओं में अपच, अफारा और एसिडोसिस जैसी गंभीर पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। यह जानलेवा भी साबित होती हैं। उन्होंने गोवंश को बासी या पॉलीथिन युक्त भोजन के बजाय ताजा हरा चारा, सूखा चारा और संतुलित दाना देने की सलाह दी है। साथ ही सड़कों पर घूम रहे गोवंश को प्लास्टिक व कचरा खाने से बचाने और किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करने की अपील की है। संवाद

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पानीपत। सर्वपितृ अमावस्या पर पशुपालन विभाग ने नागरिकों और गोभक्तों से गोवंश की सुरक्षा व स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने कहा कि श्रद्धा और आस्था के साथ गोसेवा करते समय पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।