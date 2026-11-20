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उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने किसानों से अपील की है कि वे रबी सीजन शुरू होने से पहले अपनी फार्मर आईडी का पंजीकरण और सत्यापन अवश्य करवा लें। इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर वीरवार को हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के उपायुक्तों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।उपायुक्त ने कहा कि किसानों की फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है या जिनकी आईडी सत्यापन के लिए लंबित है, वे रबी सीजन से पहले इस प्रक्रिया को हर हाल में पूरा करवा लें। पंजीकरण व सत्यापन में किसी भी सहायता के लिए किसान अपने संबंधित खंड के कृषि विकास अधिकारी, खंड कृषि अधिकारी अथवा उप निदेशक कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर भी अपनी फसल का सही विवरण समय रहते दर्ज करवाने का आह्वान किया। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. बलवंत सहारण ने बताया कि आगामी खरीद सीजन की तैयारियों को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ तालमेल बैठाकर एसओपी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंडियों में किसानों को सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद व्यवस्था का लाभ मिल सके।जिले में 18 नवंबर तक जिले में 38,927 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री के लिए नामांकन हो चुका है। इनमें से 36,824 किसानों की आईडी स्वीकृत की जा चुकी हैं, जबकि 2,103 आईडी फिलहाल लंबित हैं। जिले में पीएम-किसान योजना के 59,444 लाभार्थियों में से अब तक 28,184 किसानों ने किसान रजिस्ट्री में अपना पंजीकरण करवाया है। इससे लाभार्थियों का 47.41 प्रतिशत है। प्रशासन का लक्ष्य है कि शेष किसानों का पंजीकरण भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ब्यूरो