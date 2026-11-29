विज्ञापन

-ग्रामीणों ने फूल-मालाओं और पगड़ी पहनाकर किया सम्मानितसंवाद न्यूज एजेंसीमतलौडा। भालसी गांव के अमित कुमार ने एशियन पैरा ग्लोबल चैंपियनशिप-2026 में स्वर्ण पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता श्रीलंका में आयोजित दूसरी साउथ एशियन पैरा ग्लोबल चैंपियनशिप-2026 के रूप में हुई थी। रविवार को अपने भालसी गांव पहुंचने पर अमित कुमार का ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार उपलब्धि हासिल करने वाले अमित कुमार के सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह में ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने फूल-मालाओं और पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया।उन्होंने शारीरिक चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिरंगे का मान बढ़ाने वाले अमित की सफलता क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। ग्रामीणों ने कहा कि अमित कुमार ने अपनी उपलब्धि से न केवल परिवार और गांव बल्कि पूरे पानीपत जिले और हरियाणा का गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि मजबूत हौसले और दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती।31