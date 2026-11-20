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उन्होंने कहा कि इस पांच दिवसीय अधिवेशन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए तीन हजार से अधिक श्रमिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के नेता और कई देशों के श्रम संगठनों के प्रतिनिधि भी अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे। अधिवेशन में अंतरराष्ट्रीय मजदूर एकता और दुनिया के मेहनतकशों के साझा संघर्ष पर भी चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा के विभिन्न जिलों और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत एटक से संबद्ध श्रम संगठनों के 15 प्रतिनिधि बेंगलुरु जा रहे हैं। अधिवेशन में केंद्र सरकार की संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और श्रमिक विरोधी नीतियों पर खुला विचार-विमर्श होगा। संवाद

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पानीपत। केंद्रीय श्रमिक संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) का 43वां राष्ट्रीय अधिवेशन 22 से 26 नवंबर तक बेंगलुरु में होगा। इसके लिए वीरवार को एटक के जिला महासचिव कामरेड पवन कुमार सैनी एडवोकेट ने एक बैठक आयोजित कर इसकी जानकारी दी।