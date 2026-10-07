Panipat News: डाइंग उद्यमियों के बाद अब केमिकल ट्रेडर्स भी बढ़ाएंगे रेट

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पानीपत। टेक्सटाइल नगरी में कच्चे माल, रंग-रसायन और मालभाड़े की बढ़ती लागत का असर अब उत्पादन लागत पर पड़ रहा है। डाइंग उद्यमियों द्वारा जॉब वर्क के रेट में 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के बाद अब डाइज एंड केमिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन भी रेट बढ़ाने की तैयारी में है। एसोसिएशन ने बुधवार को जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है, जिसमें नई दरों और व्यापार से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।बढ़ती लागत से डाइंग जॉब वर्क 20 प्रतिशत तक महंगापानीपत डाइंग एसोसिएशन के प्रधान नितिन अरोड़ा ने बताया कि कच्चे माल, रंग और डाइंग केमिकल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। इसके अलावा परिवहन खर्च और पर्यावरण संबंधी मानदंडों के पालन पर भी अतिरिक्त लागत आ रही है। ऐसे में पुराने रेट पर काम करना उद्यमियों के लिए मुश्किल हो गया था। एसोसिएशन ने जॉब वर्क के रेट में 20 प्रतिशत तक वृद्धि का फैसला लिया है। परिवहन खर्च में संतुलन के लिए किराये में भी दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।जीबीएम में केमिकल की नई दरों पर होगा मंथनडाइंग रेट बढ़ने के बाद अब केमिकल व्यापारियों ने भी कीमतों की समीक्षा शुरू कर दी है। डाइज एंड केमिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान अशोक बठला ने बताया कि सात अक्तूबर को जीटी रोड स्थित होटल क्रिस्टल क्लाइड में जनरल बॉडी मीटिंग होगी। एग्जीक्यूटिव सदस्य शाम सात बजे और सामान्य सदस्य शाम साढ़े सात बजे बैठक में शामिल होंगे।बैठक में बढ़ती लागत, व्यापारिक समस्याओं, सरकार से प्लॉट व स्पेस की मांग, सदस्यता विस्तार और केमिकल की नई दरें तय करने पर चर्चा होगी। बैठक के बाद नई दरों को लेकर सामूहिक निर्णय लिया जाएगा।