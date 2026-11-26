पानीपत। ब्रह्माकुमारी के सेक्टर-25 स्थित सेवा केंद्र में वीरवार को योग और ध्यान शिविर लगाया गया। इसमें आस-पास के क्षेत्रों से करीब 53 योग साधक शामिल हुए जिन्हें योगाभ्यास कराया गया और सभी को योग करने और ध्यान लगाने के लिए शपथ दिलाई गई।केंद्र की मुख्य संचालिका बीके अंजना बहन ने बताया कि सुबह और शाम कुछ समय हमें स्वयं के लिए निकालना चाहिए। इस दौरान अपना मनपसंद काम करना चाहिए और कुछ समय योग व ध्यान लगाना चाहिए। योग करने से हम मन पर नियंत्रण पा सकते हैं और ध्यान से एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। योग करने से व्यक्ति मानसिक व शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ रहता है। शिविर के समापन पर सभी को योग व ध्यान को दिनचर्या में शामिल करने के लिए शपथ दिलाई गई और प्रसाद वितरित किया गया।