विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। फरीदपुर रोड पर सोमवार को दोपहर में बिना नंबर की बाइक पर आए तीन बदमाश श्रमिक के हाथ से मोबाइल फोन छीनकर भाग निकले। युवक चाय पीने के लिए फैक्टरी से बाहर निकला था। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाने नटौर अंतर्गत गांव बाकर नगर निवासी इरशद ने पुलिस को इसकी शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि वह वर्तमान में पानीपत के संजय चौक स्थित बत्तरा कॉलोनी में किराये के मकान में रहते हैं। फरीदपुर रोड स्थित विर्वस डडिया कंपनी में कार्यरत हैं।वह 21 नवंबर को दोपहर करीब एक बजे लंच के दौरान कंपनी से बाहर निकलकर चाय पीने के लिए जा रहे थे। पैदल चलते समय वह फोन पर बात कर रहे थे। तभी पीछे से बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार होकर तीन युवक आए और झपट्टा मारकर उसके हाथ से मोबाइल छीन ले गए।सेक्टर-13/17 थाना प्रभारी दीपक ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।