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नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त व संयुक्त आयुक्त ने समीक्षा बैठक में तीनों सफाई एजेंसियों को दिए सख्त निर्देशमाई सिटी रिपोर्टरपानीपत। शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नगर निगम अब वार्डवार विशेष अभियान चलाएगा। इसके तहत प्रत्येक वार्ड का रूट मैप तैयार किया जाएगा और 50 से 70 सफाई कर्मचारियों की टीम एक साथ मैदान में उतरेगी। अभियान के दौरान सफाई के साथ ही कचरे का तत्काल उठान भी सुनिश्चित किया जाएगा। पहले चरण में दोनों जोन के एक-एक वार्ड को चुनकर दो से चार दिन में संपूर्ण सफाई कराने का लक्ष्य रखा गया है।शुक्रवार को नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त विवेक चौधरी और संयुक्त आयुक्त मनी त्यागी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह कार्ययोजना तैयार की गई। बैठक में निगम के सभी सीएसआई, एसआई, एएसआई और सफाई कार्य में लगी तीनों एजेंसियों जेबीएम, आईएनडी और पीसीसी के प्रबंधक मौजूद रहे।अधिकारियों ने एजेंसियों को कचरे का समयबद्ध उठान, कर्मचारियों की उचित तैनाती और सफाई कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सफाई व्यवस्था में सुधार केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका असर धरातल पर दिखाई देना चाहिए।रूट मैप के अनुसार एक साथ उतरेगी टीमकार्ययोजना के तहत पहले चरण में दोनों जोन से एक-एक वार्ड का चयन किया जाएगा। संबंधित वार्ड की गलियों और सड़कों के अनुसार रूट मैप तैयार होगा। इसके बाद 50 से 70 कर्मचारियों की टीम एक साथ सफाई अभियान चलाएगी। सफाई कर्मचारियों के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य कचरा वाहन भी तैनात रहेंगे, ताकि झाड़ू लगाने के तुरंत बाद कचरे का उठान हो सके।नगर निगम ने चयनित वार्डों की प्रत्येक गली और सड़क की दो से चार दिन में संपूर्ण सफाई का लक्ष्य रखा है। पहले चरण के परिणामों की समीक्षा के बाद इसी मॉडल को शहर के अन्य वार्डों में भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।32