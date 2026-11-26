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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। जीटी रोड पर एनएफएल गेट के पास तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा चालक चंदन कुमार की मौत हो गई। उसका भाई बाइक से पीछे चल रहा था और हादसा उसकी आंखों के सामने हुआ।बिहार के मधेपुरा निवासी उमेश भगत ने पुलिस को बताया कि वे परशुराम कॉलोनी में रहते हैं। बुधवार रात करीब साढ़े आठ बजे उसका छोटा भाई चंदन सिवाह बस स्टैंड से ई-रिक्शा लेकर घर लौट रहा था। वह बाइक से उसके पीछे चल रहा था।एनएफएल गेट के पास सफेद रंग की कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक कार सहित भाग गया। घायल चंदन को नागरिक अस्पताल से पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना सेक्टर-29 प्रभारी रॉबिन ने बताया कि शिकायत पर कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।