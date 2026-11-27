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संवाद न्यूज एजेंसीमतलौडा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत (माई भारत) द्वारा रविवार को नारा गांव में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की 100वीं कड़ी के उपलक्ष्य में साइकिल रैली व फिटनेस जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होगा।नेहरू युवा केंद्र के एपीए मोहित राठी ने बताया कि यह पहल देशभर में फिटनेस, शारीरिक सक्रियता और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। इस विशेष आयोजन को नशा मुक्त युवा-विकसित भारत अभियान के 11वें सप्ताह की गतिविधियों से भी जोड़ा गया है, ताकि युवाओं को नशे से दूर रहने और अनुशासित जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके।शपथ व हस्ताक्षर अभियान से बढ़ेगी जागरूकताआयोजन के दौरान युवाओं और स्थानीय नागरिकों की सहभागिता से साइकिल रैली निकाली जाएगी। इसके पश्चात सभी प्रतिभागियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी और मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में नशा मुक्त युवा-विकसित भारत के संदेश के साथ हस्ताक्षर दीवार (सिग्नेचर वॉल) गतिविधि भी आकर्षण का केंद्र रहेगी, जिस पर प्रतिभागी अपने संकल्प दर्ज करेंगे। माई भारत, पानीपत ने क्षेत्र के युवाओं, युवा क्लब, विद्यार्थियों और ग्रामीणों से इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। इनके साथ नियमित व्यायाम व साइकिलिंग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की है।