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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। बाल, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन के पहले अंतरराष्ट्रीय दिवस पर शुक्रवार को जिले में 25 से अधिक जागरूकता और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रशासन और सहयोगी संस्था एमडीडी ऑफ इंडिया (जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन) की ओर से आयोजित कैंडल मार्च में दो हजार से अधिक लोगों ने हिस्सा लेकर बाल विवाह खत्म करने का संकल्प लिया।कार्यक्रमों में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों व ग्रामीण महिलाओं के साथ पुरोहितों, मौलवियों, हलवाइयों, बैंड-बाजा संचालकों, टेंट और प्रिंटिंग प्रेस संचालकों ने भी शपथ ली। उन्होंने बाल विवाह में भागीदार न बनने और ऐसी किसी घटना की जानकारी मिलने पर सूचना देने का संकल्प लिया।महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने कहा कि समाज के हर वर्ग की सामूहिक जिम्मेदारी से ही इस कुप्रथा को खत्म किया जा सकता है। बापौली के बीडीपीओ शक्ति सिंह ने कहा कि बेटियों को शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर मिलने से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा।एमडीडी ऑफ इंडिया के निदेशक सुरेंद्र मान ने कहा कि बेटियों की शिक्षा और सशक्तीकरण से ही समाज में बदलाव संभव है। जेआरसी के राष्ट्रीय समन्वयक रवि कांत ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 नवंबर को बाल, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी है।38