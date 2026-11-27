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-हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने लगाई चढ़दी कलां प्रदर्शनी में बाबा बंदा सिंह बहादुर के इतिहास से रूबरू हुई संगतसंवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख संप्रदाय एवं युवा सेवा दल भारत की ओर से गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व और बाबा बंदा सिंह बहादुर की जयंती के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय 80वां वार्षिक धार्मिक दीवान शुक्रवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हुआ। पानीपत में 16 साल बाद आयोजित हो रहे इस समागम का शुभारंभ श्री अखंड पाठ साहिब के पाठ और निशान साहिब की स्थापना के साथ हुआ। पहले दिन क्षेत्र और प्रदेश के नौ प्रमुख संतों व महापुरुषों ने पहुंचकर संगत को आशीर्वाद दिया।समागम स्थल पर दिनभर गुरुवाणी कीर्तन और धार्मिक प्रवचनों का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। कार्यक्रम में गुरुद्वारा इसराना साहिब के प्रमुख संत बाबा राजिंदर सिंह खालसा, डेरा बाबा जोध सचियार आसन कलां के प्रमुख सतनाम सिंह जोधकाग, गुरुद्वारा शाह साहिब से संत गुरविंदर सिंह शाह, टिकाणा लऊवाला कलानौर से महंत बाबा हरपाल दास शमिल रहे।इनके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती मुरथल, गुरुद्वारा भाई ईश्वर सिंह से गुरप्रीत सिंह, महामंडलेश्वर कपिल पुरी, महामंडलेश्वर कर्णपुरी, महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज और सवो पंथी कैथल से महंत भाई हरीश शास्त्री भी शामिल हुए। संतों ने संगत को आपसी भाईचारे, सेवा भाव और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया।चढ़दी कलां प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्रबाबा बंदा सिंह बहादुर के दसवें वंशज जतिंदर पाल सिंह सोढ़ी ने बताया कि धार्मिक दीवान के दौरान हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की ओर से विशेष चढ़दी कलां प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें बाबा बंदा सिंह बहादुर के अदम्य साहस, शौर्य गाथा और गौरवशाली इतिहास को चित्रों व दस्तावेजों के माध्यम से दर्शाया गया है। प्रदर्शनी देखने के लिए श्रद्धालुओं और युवाओं में खासा उत्साह रहा।आयोजकों ने बताया कि तीन दिवसीय समागम के आगामी दो दिनों में भी कीर्तन दरबार, कथा विचार और गुरु का अटूट लंगर जारी रहेगा।संपादकीय सुझाव: पहले दिन शामिल संतों की संख्या मूल खबर में नौ बताई गई है, जबकि नाम दस संतों और महापुरुषों के दिए गए हैं। प्रकाशन से पहले इस संख्या की पुष्टि कर लें।6-8