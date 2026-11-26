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थर्मल। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पीटीपीएस) में वीरवार को हरियाणा पावर जेनरेशन इंजीनियर्स एसोसिएशन, एचडीएफसी बैंक और रेडक्रॉस सोसाइटी पानीपत के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ पीटीपीएस के मुख्य अभियंता सूरज भान ने किया। इस दौरान कर्मचारियों व अधिकारियों ने 78 यूनिट रक्तदान किया। इंजीनियर अमित चावला ने बताया कि मानवता की सेवा के उद्देश्य से हर वर्ष यह शिविर आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम के अंत में सभी रक्तवीरों को स्मृति चिह्न (मोमेंटो) देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता अशोक चोपड़ा, अनिल गुप्ता, रमेश पचेरवाल, कुलदीप हुड्डा, कार्यकारी अभियंता रविंद्र यादव, संजय अहलावत, रजनी, सहायक कार्यकारी अभियंता पीके खुराना, रजनीश कुमार, दीपिका सैनी, राजेश हुरिया, बलवान व रेडक्रॉस से डॉ. पूजा सिंघल मौजूद रहीं।

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संवाद न्यूज एजेंसी