Panipat News: चुलकाना धाम में तीसरे दिन मिले 24.30 लाख रुपये, तीन दिन में 69.80 लाख की गिनती
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:44 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:44 AM IST
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समालखा (पानीपत)। चुलकाना धाम स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर में बुधवार को तीसरे दिन दान पात्रों की गिनती में 24.30 लाख रुपये की नकदी मिली। इसके साथ ही तीन दिन में कुल 69.80 लाख रुपये की गिनती हो चुकी है। मंदिर परिसर में रखे करीब 25 दान पात्रों की गिनती चरणबद्ध तरीके से की जा रही है।
पहले दिन 18.90 लाख और दूसरे दिन 26.60 लाख रुपये मिले थे। बुधवार को दान पात्र नंबर छह की शेष राशि के बाद पात्र नंबर पांच की गिनती शुरू की गई। श्राइन बोर्ड के गठन के बाद सरकार की देखरेख में दूसरी बार यह प्रक्रिया हो रही है। प्रशासनिक निगरानी और ग्राम पंचायत की मौजूदगी में गिनती कराई जा रही है। इस दौरान बीडीपीओ कार्यालय के कर्मचारी महिपाल, शहजाद और वंश तथा इंडियन बैंक के अधिकारी बिजेंद्र प्रजापत व उनकी टीम मौजूद रही। संवाद
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पहले दिन 18.90 लाख और दूसरे दिन 26.60 लाख रुपये मिले थे। बुधवार को दान पात्र नंबर छह की शेष राशि के बाद पात्र नंबर पांच की गिनती शुरू की गई। श्राइन बोर्ड के गठन के बाद सरकार की देखरेख में दूसरी बार यह प्रक्रिया हो रही है। प्रशासनिक निगरानी और ग्राम पंचायत की मौजूदगी में गिनती कराई जा रही है। इस दौरान बीडीपीओ कार्यालय के कर्मचारी महिपाल, शहजाद और वंश तथा इंडियन बैंक के अधिकारी बिजेंद्र प्रजापत व उनकी टीम मौजूद रही। संवाद
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