Panipat News: हाईवे किनारे लगे 22 यूनिपोल गिराए, विरोध के बीच कार्रवाई

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समालखा। नेशनल हाईवे-44 के किनारे अवैध रूप से लगाए गए यूनिपोल के खिलाफ मंगलवार को नगर निगम और डीटीपी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 22 यूनिपोल गिरा दिए। पानीपत निगम सीमा के बाहर से शुरू हुआ अभियान दिल्ली लेन पर समालखा के गांव पट्टीकल्याणा तक चलाया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में टीम ने अभियान जारी रखा।नगर निगम के कार्यकारी अभियंता एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट गोपाल कलावत के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ टीम ने सुबह ही कार्रवाई शुरू कर दी। जेसीबी की मदद से हाईवे किनारे लगे यूनिपोल गिराए गए। होटल, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर बड़ी संख्या में ये विज्ञापन बोर्ड लगाए गए थे। कार्रवाई शुरू होते ही कुछ लोगों ने विरोध जताया, लेकिन अधिकारियों ने नियमों का हवाला देकर उन्हें शांत कराया।अधिकारियों के अनुसार हाईवे किनारे लगे बड़े और चमकदार विज्ञापन बोर्ड वाहन चालकों का ध्यान भटका सकते हैं। सर्दियों में धुंध और कोहरे के दौरान इनके कारण हादसे का खतरा और बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए अवैध यूनिपोल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।कार्रवाई के बाद फिर लगाए दिए गए थे यूनिपोलपिछले वर्ष भी नगर निगम और डीटीपी ने हाईवे किनारे अभियान चलाकर दर्जनों अवैध बोर्ड हटाए थे। कुछ समय बाद दोबारा यूनिपोल लगाए जाने की शिकायतें सामने आईं। अब टीम ने फिर से अभियान शुरू किया है। कार्यकारी अभियंता गोपाल कलावत ने बताया कि मंगलवार को 20 से 22 यूनिपोल गिराए गए हैं। अवैध यूनिपोल के खिलाफ कार्रवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।